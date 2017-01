O francês Stéphane Peterhansel (Peugeot) consolidou a liderança na classificação geral do Dakar nos automóveis. O veterano piloto triunfou em 1:54.08 horas e deixou a 48 segundos o seu compatriota e companheiro de equipa Sébastien Loeb.A luta pelo triunfo final continua centrada neste dois pilotos e Peterhansel aumentou a vantagem sobre Loeb para 1.57 minutos. Ainda na luta está o Toyota do espanhol Nani Roma (a 11.07 minutos), que ultrapassou o francês Cyril Despres, da Peugeot (a 14.01).Na terça-feira, a caravana deixa o Altiplano da Bolívia e regressa à Argentina, com 492 quilómetros do percurso cronometrado.