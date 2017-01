O francês Stéphane Peterhansel venceu este sábado o Rali Dakar pela 13.ª vez, sétima em carros, após a 12.ª e última etapa, disputada em Río Cuatro, na Argentina, onde a Peugeot confirmou o domínio absoluto do pódio.Acompanhado no pódio pelos compatriotas e colegas de equipas Sébastien Loeb e Cyril Despres, Peterhansel, recordista de triunfos no Dakar nas categorias de carros e motos, juntou esta vitória ao volante de um carro às alcançadas em 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 e 2016. Em motos, venceu em 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 e 1998.A Peugeot consegue a sua segunda tripla, depois de o ter feito em 1990, ano em que se retirou dos ralis todo-o-terreno, para regressar somente em 2015.

Autor: Lusa