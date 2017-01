Continuar a ler

Classificação atualizada:



1. Sam Sunderland (KTM), 15:22.05 horas

(...)

9. Paulo Gonçalves (Honda), a 48.20 minutos

10. Joaquim Rodrigues (Hero), a 1:10.20 h

12. Hélder Rodrigues (Yamaha), a 1:23.38h

18. Mário Patrão (KTM), a 1:45.14h

28. Gonçalo Reis (KTM), a 2:35.43 h

50. Rui Oliveira (Yamaha), a 4:17.33 h

51. Fausto Mota (Yamaha), a 4:18.26h

53. F. Sousa Jr. (KTM), a 4:20.22h

O dia foi de descanso para a caravana do Dakar'2017, mas mesmo assim houve mexidas na classificação geral das motos e com pilotos nacionais a beneficiarem delas. É que, com uma penalização de uma hora aplicada ao eslovaco Stefan Svitko, Paulo Gonçalves, Joaquim Rodrigues, Hélder Rodrigues e Mário Patrão ascenderam cada um uma posição na tabela classificativa, para 9.º, 10.º, 12.º e 18.º, respetivamente.Em causa esteve um reabastecimento fora da zona definida por parte do piloto da KTM na etapa 4, a mesma na qual também Paulo Gonçalves - como vários pilotos da Honda... - fora penalizado. Com a penalização aplicada, Svitko cai para o 19.º posto, agora a 1:48 horas do topo, onde continua a morar Sam Sunderland. Cai assim por terra o sonho do eslovaco em repetir o brilharete de 2016, onde foi segundo.

Autor: Fábio Lima