A etapa desta segunda-feira teve um total de 454 quilómetros, mas de facto apenas 39 valeram para se tirar tempos, com Pedrero a registar 28.22 minutos. O norte-americano Ricky Brabec (Honda) é segundo, a 12 segundos, e Paulo Gonçalves (Honda), o melhor dos portugueses em prova, vai fechando o pódio, a 26 segundos.



O motociclista francês Xavier de Soultrait (Yamaha) foi esta segunda-feira o mais rápido no prólogo do Rali Dakar 2017, mas exagerou na velocidade e acabou por ser desclassificado, com a vitória a sorrir, afinal, ao espanhol Juan Pedrero (Sherco TVS).Os comissários da prova que chegou a Resistencia, na Argentina, vinda de Assunção, no Paraguai, consideram que Soultrait não respeitou o limite de velocidade, pelo que foi penalizado e caiu para 10.º da geral, a 58 segundos de Pedrero, afinal declarado vencedor da especial de 39 quilómetros.

Autor: Lusa