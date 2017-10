Continuar a ler

O atravessamento de cursos de água e extensas zonas de lama determinaram os comissários a considerar que a melhor decisão era anular tudo, mantendo-se as diferenças registadas na véspera.



Em motas, comanda o chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), com o português Paulo Gonçalves (Honda) a 5.46 minutos. Joaquim Rodrigues (Hero Speedbrain), segue em 10.º, a 17.43, e mediatamente atrás está Mário Patrão (KMM), a 20.41.



O líder dos automóveis é o francês Sebastien Loeb (Peugeot), 11.51 minutos à frente do Toyota de Nasser Al Attiyah, do Qatar.



A etapa deste sábado do Rali de todo-o-terreno de Marrocos acabou por ser neutralizada, uma decisão que se prende com o facto das pistas estarem impraticáveis, na sequência de fortes chuvadas.Somente 11 pilotos tinham chegado ao quilómetro 170 quando a organização decidiu parar a prova, agrupar os pilotos e conduzi-los de forma ordenada para o bivuaque, onde vão esperar o retomar do Rali no domingo.

Autor: Lusa