Quanto aos restantes portugueses em competição, o destaque vai para Joaquim Rodrigues (Hero), que manteve hoje o 7.º lugar nas motos, numa classificação que continua a ser liderada pelo chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna). Já Mário Patrão (KTM) continua a fechar o 'top-10', enquanto Hugo Lopes (Honda) é o 60.º.



Nos carros, Alejandro Martins (Toyota) subiu a 18.º, a 2:58.45 horas do qatari Nasser Al Attiyah (Toyota), que roubou a liderança ao francês Sébastien Loeb (Peugeot). O espanhol Nani Roma (Mini) é o terceiro da classificação geral.

Elisabete Jacinto continua parada no deserto à espera de ajuda para levantar o MAN TGS que tombou na etapa de domingo. O camião 'vassoura' da organização não conseguiu chegar até ao local e, por isso, a piloto e restantes elementos da equipa tiveram de permanecer no deserto durante toda a noite.O helicóptero da NPO já esteve junto do trio português tendo deixado rações e água, enquanto a equipa de assistência, que se encontra a 400 km de distância, já enviou apoio para o local e está a trabalhar com vista a retirar o camião em segurança. Jorge Gil, diretor da equipa, mostrou-se esperançado em que ao "final do dia o camião possa estar já na sua posição normal".