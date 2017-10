Segundo a informação da assessoria de imprensa da equipa que segue ao comando do MAN TGS de competição, continua à espera da assistência da organização para que o camião possa ser levantado. Caso isso seja feito e Elisabete Jacinto ainda poderá continuar em prova se chegar ao acampamento uma hora antes do primeiro piloto partir para a etapa seguinte.



Nas últimas horas levantou-se uma grande tempestade de areia que está a prejudicar bastante os trabalhos da equipa portuguesa, sendo que esta segunda-feira cumpre-se a quarta e penúltima etapa, na qual os concorrentes vão enfrentar, mais uma vez, dois setores selectivos, o primeiro com 191,56 km e o segundo com 263,51 km.

Depois de o seu camião se ter virado nas dunas do Erg Chegaga, Elisabete Jacinto continua parada no deserto, onde irá pernoitar. O azar surgiu quando a piloto portuguesa tentava desviar-se de uma zona de lama, na terceira etapa do Rali de Marrocos, uma jornada maratona, ficando assim a aguardar pelo camião 'vassoura'.