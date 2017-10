Continuar a ler

Nos carros, Alejandro Martins (Toyota) acabou a prova em 18.º lugar, a 3:35.16 horas do vencedor, o catari Nasser Al Attiyah. Al Attiyah, que bateu o francês Sebastien Loeb (Peugeot) e o espanhol Nani Roma (Mini), alcançou o terceiro título mundial de todo-o-terreno. Já Quintanilla, que viu ser reposta uma perda de tempo de 48 minutos que tinha recuperado sob apelo, começou o dia em nono mas conseguiu subir até sétimo para somar pontos suficientes para se sagrar bicampeão do mundo de todo-o-terrenoMário Patrão (KTM) caiu para 11.º, saindo do top-10 na última etapa, enquanto Hugo Lopes (Honda) acabou o rali em 28.ºNos carros, Alejandro Martins (Toyota) acabou a prova em 18.º lugar, a 3:35.16 horas do vencedor, o catari Nasser Al Attiyah. Al Attiyah, que bateu o francês Sebastien Loeb (Peugeot) e o espanhol Nani Roma (Mini), alcançou o terceiro título mundial de todo-o-terreno.

O piloto português Joaquim Rodrigues (Hero) terminou esta terça-feira em oitavo lugar das motos o Rali de Marrocos de todo-o-terreno, conquistado pelo austríaco Matthias Walkner (KTM), com o chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) a sagrar-se bicampeão do mundo.Na última etapa, uma travessia de 188 quilómetros pelo deserto de Erfoud, Joaquim Rodrigues caiu uma posição em relação ao último dia, terminando no sétimo posto a 44.29 minutos de Walkner.

Autor: Lusa