Os quarto e quinto mais rápidos foram os Honda do argentino Kevin Benavides e do português Paulo Gonçalves, a 5.36 e 5.46, respetivamente.Na geral, os motociclistas do top-5 estão por essa ordem, com Paulo Gonçalves a 6,3 minutos do líder chileno.Joaquim Rodrigues (Hero Speedbrain), melhor português na super especial do prólogo, caiu para 10.º, a 17.43. Imediatamente atrás está Mário Patrão (KMM), a 20.41.Triunfo nos automóveis para o Peugeot do francês Sebastien Loeb, em 3:42.52. É também o primeiro da classificação geral, com 3:52.48 horas, 11.51 minutos à frente do Toyota do catari Nasser Al Attiyah.Quanto a Elisabete Jacinto (MAN), segue em segunda na classificação de pesados, quarta da categoria 'open'. Registou na jornada de hoje 4:49.22 e tem no total dos dois dias 5:02.08, a 41.22 do líder, o argentino Federico Villagra (IVECO).