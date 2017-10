Continuar a ler

"Estou muito satisfeito com este resultado, claro. Ganhámos pela terceira vez esta época e confirmámos a conquista do Campeonato, numa prova com a dificuldade e prestígio internacional que a Baja Portalegre tem", afirmou Porém, à sua assessoria de imprensa.Nas motos, para somar o seu terceiro título, António Maio venceu pela sexta vez a prova, com 4.14 minutos de avanço sobre Luís Oliveira (Honda) e 11.41 sobre Mário Patrão (KTM).Roberto Borrego (Yamaha) somou novo título nacional nas quads, ao vencer claramente a Baja Portalegre, terminando com 17.23 minutos de avanço sobre Filipe Fernandes (Kawasaki) e 21.18 sobre Vítor Caeiro (Yamaha).Apesar do terceiro lugar em Portalegre, Bruno Martins (Can-am) sagrou-se campeão nos SSV.Rúben Faria (Can-am) foi o vencedor da Baja Portalegre nos 'buggies', com 2.36 minutos de avanço sobre o francês Stéphane Peterhansel (Yamaha), múltiplo campeão do Dakar em motos e carros, e 7.35 sobre Bruno Martins.