"É difícil explicar o quão exigente esta prova é. Comer um prato de massa às 3 da manhã é apenas o começo de tudo. Tinha também um kit de hidratação, à base de eletrólitos e carboidratos, e um outro com uma refeição líquida. Quando estão uns 45º C não sabe muito bem - é quase como se fosse chá de chocolate -, mas tens de o ingerir na mesma. Experimentei várias coisas. Este ano, por exemplo, acabei por tomar um batido que dão a doentes com cancro no hospital", revelou Sunderland, que durante o Dakar'2017 perdeu um total de sete quilos.Correr um Dakar na América do Sul tem muitas particularidades. Para lá das intensas temperaturas, as etapas naquela região do globo por vezes reservam alguns relâmpagos, que este ano até atingiram um dos pilotos (Ivan Jakes). Para lá dos fenómenos da natureza, há que ter também cuidado com as... vacas. "No primeiro dia encontrei várias. Passei por alguns momentos apertados. Devia ir a uns 160 km/h quando vi uma vaca a a ir de um arbusto para o outro mesmo à minha frente! Não tive tempo para nada... Não lhe ter acertado foi apenas sorte de principiante. Àquela velocidade, assim que a vês já estás em cima dela!", explica.