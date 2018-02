Depois dos bons resultados em Zurique no último fim de semana, vários internacionais portugueses estarão em ação a partir de amanhã no Jamor, no emblemático Meeting Internacional de Lisboa. Nomes como Alexis Santos, Miguel Nascimento, Tomás Veloso, Nuno Quintanilha, Guilherme Pina, Rafael Gil, João Vital, José Carvalho, Diana Durães, Victoria Kaminskaya, Ana Catarina Monteiro, Rita Frischknecht, Inês Camacho Fernandes e Francisca Azevedo compõem a elite nacional nesta tradicional prova lisboeta.

A 10.ª edição do Meeting Internacional de Lisboa WOS realiza-se entre amanhã e domingo no Jamor, e tem um recorde de participação: 660 atletas, em representação de 77 clubes.

Continuar a ler

"Não estamos com o número de participantes internacionais do ano passado, mas contamos com um reforço da elite nacional que vai estar presente. O objetivo é criar um momento de alta competição para os atletas nacionais. Neste momento é uma das provas mais procuradas a nível nacional", comentou Miguel Santos, presidente da Associação de Natação de Lisboa a Record.



Consulte aqui a lista de inscritos.

Autor: Diogo Jesus