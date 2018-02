Continuar a ler

Quanto às melhores performances do Meeting Internacional de Lisboa, pertenceram a Alexis Santos nos 200 estilos (2.01,78) e Diana Durães nos 400 livres (4.12,54), ambos com 820 pontos.



No plano coletivo, a vitória foi para os espanhóis do Real Canoe, com 749 pontos. O Sporting foi segundo (741) e o Benfica terceiro (546).



A nível de recordes nacionais, realce para vários máximos batidos de escalões jovens. Carolina Fernandes (Galitos) bateu o recorde nacional de infantis A nos 50 livres (27,86) e 200 estilos (2.27,87). Letícia André (Benfica) melhorou o máximo nacional de juniores 16 nos nos 100 livres (57,83). Anna Ferreira (Algés) bateu o recorde nacional de juniores 17 nos 50 costas (30,08). E nas estafetas, novo máximo nacional nos 4x100 estilos masculinos para a Seleção de Portugal (3:58.93) Juvenis A, composta por Diogo Santos Costa, Francisco Costa Nunes, Vicente Oliveira Gomes e Bernardo Jorge Simões.



Consulte aqui todos os resultados da prova.







O Meeting Internacional de Lisboa terminou neste domingo no Jamor, com Victoria Kaminskaya (Estrelas São João Brito) a ser a atleta portuguesa com mais medalhas de ouro. No total, a internacional conquistou três provas individuais: 200 e 400 estilos e 200 bruços. Ficou ainda no segundo lugar nos 200 mariposa.No plano individual, destaque também para Diana Durães (Benfica), que terminou a competição igualmente com quatro medalhas: duas de ouro e duas de prata. Com quatro medalhas houve mais três atletas: Alexis Santos (Sporting), Miguel Nascimento (Benfica) e Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense).

