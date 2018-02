Depois de um estágio de altitude na Serra Nevada (de 13 a 31 de janeiro), a Seleção Nacional vai estar em ação este fim-de-semana no prestigiado Meeting de Uster, em Zurique (Suíça) com seis atletas. Apesar da carga intensa a que estiveram sujeitos durante o estágio, a perspetiva é que os portugueses consigam boas classificações, que passam pela obtenção de pódios na primeira prova do ano.

Diana Durães, Raquel Gomes Pereira, Victoria Kaminskaya, Miguel Nascimento, Gabriel José Lopes e João Alexandre Vital serão os atletas em competição. "Penso que todos os nadadores que vão estar presentes consigam aceder às finais nas suas provas principais. O objetivo é conseguir boas classificações, que seriam pódios. Este grupo vem agora do estágio de altitude, onde foram alvo de treinos com muita intensidade, e desse modo não é expectável que façam as suas melhores marcas. O mais importante para esta prova é a obtenção de boas classificações frente a atletas de grande qualidade", explicou o Diretor Técnico José Machado a Record.

Com todos os atletas a terem um programa preenchido, Kaminskaya tem o melhor tempo de inscrição nos 400 estilos, Durães é a 2ª nos 400 livres, e Nascimento é o 3º nos 200 mariposa.



Autor: Diogo Jesus