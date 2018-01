Continuar a ler

A jogar em casa, os Patriots adiantaram-se no marcador no primeiro período, graças a um pontapé de campo de Stephen Gostkowski. No segundo período, os Jaguars deram a volta ao marcador, graças a dois ensaios, de Marcedes Lewis, a passe de Blake Bortles, e de Leonard Fournette, em corrida, ambos com o ponto extra convertido por Josh Lambo.Ainda antes do intervalo, James White conseguiu um 'touchdown' para os 'Pats', com ponto extra de Gostowski, levando o encontro para o intervalo com um resultado de 14-10.Dois pontapés de Lambo deixaram, já na segunda parte, os Jaguars a vencer por 20-10, mas a sociedade entre Brady e Danny Amendola deu dois ensaios aos Patriots e a segunda presença consecutiva no Super Bowl.A 4 de fevereiro, em Minnesota, os Patriots vão defender o título frente ao vencedor do encontro entre os Minnesota Vikings e os Philadelphia Eagles, que se defrontam hoje na final da National Football Conference.