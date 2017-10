Continuar a ler

"Os donos e os representantes dos jogadores tiveram uma reunião produtiva, focada no trabalho conjunto para promover mudanças sociais e agir sobre a desigualdade nas nossas comunidades", explicaram os representantes no final do encontro.



A reunião durou cerca de quatro horas e foi liderada pelo dono da NFL, Roger Goodell, e não produziu qualquer ação conjunta, mas concordância na "necessidade de trabalho conjunto" e a garantia de que "toda a gente que é parte da família NFL tem todo o respeito pelo país, pela bandeira, pelo hino e pelo exército".



Onze donos de equipas do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL) reuniram-se esta terça-feira com representantes dos jogadores para discutir os protestos políticos que têm envolvido o hino dos Estados Unidos antes dos jogos.Vários jogadores da NFL se têm ajoelhado durante o hino norte-americano em protesto contra a violência policial e desigualdade social e racial no país.

