Quem não conhece Bob Marley? O jamaicano tornou-se uma autêntica lenda no mundo da música e deixou um legado pesadíssimo para quem tem o sangue Marley. Pois bem, Nico, o seu neto, está com vontade de dar música... mas na NFL. Longe de guitarras e de palcos, o linebacker, de 22 anos, assinou um contrato com os Washington Redskins, depois de ter convencido numa série de testes.

Nico Marley foi buscar o jeito no futebol americano ao pai, Rohan, que também foi jogador, embora nunca tenha chegado à NFL. Esse feito só foi alcançado por Nico, que até nem foi escolhido no Draft deste ano, após quatro anos ao serviço da Universidade de Tulane.

Radiante por ter conseguido um contrato com os Redskins, Marley explicou que nunca quis estar dependente da carreira que o avô ou o pai tiveram. "Sempre quis fazer as coisas por mim. Nunca disse que queria ser como o meu avô ou que queria fazer as coisas como o meu pai. Cada pessoa deve querer tanto alguma coisa que não precisa da ajuda de ninguém", afirmou. Agora é a altura de fazer por brilhar.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto