Está a chegar aquela altura do ano. Pode dizer-se que é Natal para os fãs de futebol americano. É já hoje que irá ficar definido quem vai lutar pelo 51º Super Bowl, com New England Patriots e Pittsburgh Steelers a discutirem a vaga da Conferência Americana, enquanto Atlanta Falcons e Green Bay Packers batalham na Nacional.

O que já ninguém impede é que haja um peso-pesado na final de 5 de fevereiro. É que Patriots e Steelers vão à procura da nona presença no Super Bowl, recorde na NFL. Na luta por um lugar em Houston, muito vai passar pelo que os quarterbacks Tom Brady e Ben Roethlisberger fizerem. O QB dos Pats, que bateram os Texans, vai à caça de um inédito 5º título e lidera uma equipa que não está em desvantagem há 361 minutos e 56 segundos. Já Big Ben tenta o terceiro título e tem a ajuda de LeVeon Bell e Antonio Brown, formando um tridente temível, que bateu os Chiefs.

Falcons tentam adeus em glória

Todos os capítulos de um conto de fadas para os Atlanta Falcons, que perderam o único Super Bowl que disputaram, estão lá. Falta um obstáculo. É que a equipa de Georgia vai fazer o último jogo na sua arena, antes de se mudar para uma casa de... 1,4 mil milhões de euros. Os Falcons, que superaram os Seahawks para aqui chegar, têm o melhor ataque da NFL, com o quarterback Matt Ryan a liderar as tropas, mas os Green Bay Packers contam com o mestre Aaron Rodgers. Aliás, o QB prometeu vencer todos os jogos desde a derrota na 11ª jornada e cumpriu: com 21 touchdowns e uma interceção, abriu caminho para oito triunfos seguidos, incluindo contra os Giants e os Cowboys nos playoffs. Para ser campeão pela segunda vez, ainda lhe faltam mais dois...



Vídeo aquece duelo entre Pats e Steelers



A rivalidade entre Patriots e Steelers está bem documentada, mas os ânimos ainda ficaram mais quentes quando Antonio Brown, estrela da equipa de Pittsburgh, publicou um vídeo em direto no Facebook. Nele, ouvia-se Mike Tomlin, treinador dos Steelers, falar dos Pats de forma menos... simpática. "Vamos estar prontos para aqueles estúpidos! Venham eles!", disse o técnico no balneário. Mais tarde, Brown veio a público pedir desculpa. "Deixei-me levar, estava tão entusiasmado. Estou muito arrependido. Tornei-me numa distração para a equipa e desrespeitei o treinador", lamentou.



New England domina estatísticas



Além de os Patriots terem Tom Brady a liderar o 3.º melhor ataque da NFL em termos de pontos por jogo, a equipa de New England ainda se dá ao luxo de ter a melhor defesa. É certo que os Falcons têm a melhor unidade ofensiva, mas também são os sextos piores a defender...