Os índices de audiência dos jogos "estão muito baixos, exceto antes do início do jogo, quando as pessoas sintonizam para ver se o nosso país será respeitado ou não", escreveu, numa das mensagens na rede social Twitter.Segundo Trump, o apupo registado na segunda-feira à noite no jogo entre os Cowboys de Dallas e os Cardinals de Arizona foi "o mais ruidoso" que já ouviu.Durante a última jornada da NFL, equipas como os Steelers de Pittsburgh e os Seahawks de Seattle permaneceram nos balneários enquanto se ouvia o hino nacional, enquanto outros protestaram entrelaçando os braços durante a cerimónia.Estes gestos pretendem repudiar comentários do Presidente norte-americano, que instou os proprietários das equipas a despedir os jogadores que protestem contra a violência policial contra os afroamericanos colocando um joelho no chão ou entrelaçando os braços durante a interpretação do hino, que antecede cada jogo.Trump insistiu que esses protestos não têm nada a ver com racismo e acusou os jogadores e as equipas que os apoiam de falta de patriotismo e de desrespeito pela bandeira.Esta segunda-feira, os Cowboys de Dallas introduziram uma novidade no protesto: colocaram-se todos de joelhos, incluindo o proprietário, Jerry Jones, mas antes de se escutar o hino nacional e de ser hasteada a bandeira dos EUA.Durante a cerimónia do hino, os membros dos Comboys estiveram de pé com os braços entrelaçados.Num outro 'tweet', Trump destacou que "todos" os membros da equipa se puseram de pé para escutar o hino: "Estão a fazer-se progressos -- todos amamos o nosso país!".