Continuar a ler

"O Presidente [Donald] Trump e eu não dignificaremos nenhum evento que falte ao respeito aos nossos soldados, à nossa bandeira ou ao nosso hino nacional", advertiu."Embora toda a gente tenha direito às suas opiniões, não creio que seja muito pedir aos jogadores da NFL que respeitem a bandeira e o nosso hino nacional", sustentou o vice-presidente.Vários jogadores dos San Francisco 49ers ajoelharam-se enquanto soava o hino, à semelhança do que aconteceu em outros jogos da NFL, nas últimas semanas.Esses gestos ocorreram em reação a afirmações de Trump, que instou os proprietários das equipas a despedir os jogadores críticos que protestem contra a violência policial sobre os afro-americanos colocando um joelho em terra ou cruzando os braços durante a interpretação do hino.O chefe de Estado norte-americano defendeu que as suas afirmações nada têm que ver com racismo e acusou os jogadores e as equipas de falta de patriotismo e de respeito pela bandeira.Na sua conta de Twitter, Trump garantiu hoje que foi ele quem pediu a Pence para abandonar o estádio "se algum dos jogadores se ajoelhasse, desprezando" o país. Em seguida, o presidente dos Estados Unidos declarou-se "orgulhoso" do gesto protagonizado pelo vice-presidente e a mulher, Karen Pence.