Na segunda parte, apenas Agronomia conseguiu pontuar, com dois ensaios (Vasco Ribeiro e Manuel Cardoso Pinto) com transformação de José Rodrigues. Haveria ainda tempo para mais um ensaio, não transformado, de Mel R.



A Agronomia, detentora da Taça de Portugal, conquistou esta quinta-feira a Supertaça, ao bater o campeão nacional CDUL, por 29-10. A partida realizada no Estádio Nacional, no Jamor, estava empatada ao intervalo (10-10), mas a segunda parte acabou por ser bastante mais desnivelada.Tomás Noronha, com uma penalidade aos três minutos, adiantou o CDUL e José Rodrigues empatou aos oito, também de penalidade (3-3). Depois, e até ao intervalo, houve um ensaio e transformação para cada lado - Tomás Gonçalves e José Rodriguesm, para Agronomia; Hamish Graham e Nuno Penha e Costa, para o CDUL.

Autor: Lusa