É com o intuito de "garantir para já a permanência" e a médio prazo "liderar o râguebi nacional" que o Benfica se lança esta época na Divisão de Honra. A equipa, que se estreia amanhã com a Agronomia, na Tapada, vem do escalão secundário determinada a ganhar o seu espaço na elite.

"Vai ser a médio prazo a segunda modalidade coletiva do Benfica", garantiu o vice-presidente Fernando Tavares. "Estamos a trabalhar com a formação, houve a necessidade de reforçar a equipa sénior, mas estas duas realidades vão funcionar em paralelo. O râguebi vai ser uma aposta no clube e terá o meu apoio incondicional." O dirigente tem os pés assentes na terra, mas não descarta a hipótese de o Benfica "pregar uma partida" já esta época.

