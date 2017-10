Continuar a ler

"Têm uma paixão comum, o râguebi. Râguebi jogado de forma exemplar, não apenas para ganhar, mas também para exibir no campo as maiores virtudes do desportista completo: jogo limpo, camaradagem, solidariedade, educação, respeito", destacou o soberano espanhol, referindo-se aos últimos galardoados com o Prémio Princesa das Astúrias do Desporto.Os All Blacks são, de acordo com Felipe VI, "um exemplo de diversidade, de fusão de culturas e tradições" e "um incomparável exemplo, especialmente para as crianças e jovens do mundo", que devem aprender a praticar qualquer desporto com "um espírito solidário, inclusivo e fraternal"."Hoje, destacamos essa atitude exemplar e agradecemo-la com uma admiração muito especial", sublinhou no discurso com que encerrou a cerimónia de entrega dos prémios Princesa das Astúrias 2017.De acordo com o Rei de Espanha, os premiados com estes galardões sabem bem o que significa trabalhar em equipa, "somando forças e talento, procurando o êxito comum, partilhando conhecimento, entusiasmo e esforço".Momentos anos, no momento em que receberam o galardão das mãos de Felipe VI, quatro jogadores da seleção neozelandesa de râguebi interpretaram, espontaneamente, o 'haka', a tradicional dança de guerra que executam antes de cada jogo.