A equipa da Nova Zelândia é a seleção nacional com mais distinções da história do râguebi e o jurado também sublinhou "a altíssima percentagem de vitórias", que a coloca entre as equipas com mais sucessos em todos os desportos.Esta seleção é ainda considerada como "um exemplo de integração racial e cultural", que contribuiu para a unidade entre os neozelandeses de diferentes origens, o que é simbolizado na 'haka' (dança tribal maori) que tem raízes e um património ancestral.A Nova Zelândia compete anualmente com a Argentina, Austrália e África do Sul no campeonato conhecido por Torneio das Três Nações até à inclusão da seleção sul-americana em 2012.Das 21 edições desse torneio, a Nova Zelândia ganhou 14 vezes, com estatísticas de jogo muito superiores às dos seus rivais.Este é o quarto galardão que a Fundação espanhola Princesa das Astúrias já anunciou este ano, depois de ter distinguido o artista sul-africano William Kentridge com o prémio das Artes, o grupo argentino de músicos e humoristas Les Luthiers com o da Comunicação e Humanidades e Hispanic Society of America com o prémio da Cooperação Internacional.Cada um dos prémios Princesa das Astúrias inclui, entre outras coisas, uma escultura do pintor e escultor espanhol Joan Miró e 50.000 euros, entregues numa cerimónia presidida pelo rei de Espanha, Felipe VI, que terá lugar em outubro no teatro Campoamor, em Oviedo.Já foram galardoados com o Prémio Princesa das Astúrias da Cooperação Internacional entidades e personalidades tão diversas como Carl Lewis (1996), Steffi Graf (1999), seleção brasileira de futebol (2002), Michael Schumacher (2007), Rafael Nadal (2008), seleção espanhola de futebol (2010) ou Iker Casillas e Xavi Hernández (2012).