O Belenenses joga esta tarde, em Cascais, a liderança do Grupo A do campeonato. Os azuis alçaram-se ao comando após o concludente triunfo sobre a Agronomia mas têm, agora, nova prova de fogo frente ao conjunto de Tomaz Morais que, em caso de triunfo, rouba a posição ao conjunto do Restelo.





É o grande chamariz da 5.ª jornada da Fase Regular que, invulgarmente, tem todos os encontros agendados para hoje às 15 horas. Conta, ainda, com um CDUL-Direito que pode deixar os universitários à frente dos advogados… com 2 jogos a menos! Em caso de derrota o conjunto de Monsanto fica em 'maus lençóis' na corrida às meias finais.

Autor: Sérgio Lopes