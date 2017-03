Ali Williams, campeão do mundo pela Nova Zelândia em 2011, vai ser despedido do Racing 92, uma das equipas de topo da liga francesa de râguebi, por posse de cocaína. "Aconselhei-o a sair dos focos", disse o presidente do Racing 92, Jacky Lorenzetti.O jogador, de 35 anos, tinha sido detido em finais de fevereiro numa discoteca parisiense, onde estava acompanhado pelo internacional australiano James O'Connor, do RC Toulon, quando se preparava para adquirir cocaína. Depois de passarem uma noite na esquadra, os dois jogadores foram libertados.A Liga Francesa de Râguebi anunciou na quinta-feira que chamará os dois jogadores para deporem junto da Comissão Disciplinar.

Autor: Lusa