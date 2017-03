Continuar a ler

Enquanto isso, em Taveiro, Académica e Belenenses mantiveram tudo igual na disputa do último lugar de acesso ao playoff ao empatarem a 20 pontos. O resultado, ainda assim, foi mais favorável para o conjunto do Restelo, que mantém a vantagem de 7 pontos no 6º lugar e coloca um pé no apuramento do campeão.



O CDUL voltou ontem a vencer um rival do mesmo grupo, batendo o Cascais, no Universitário, por 17-10. Os azuis, que já não venciam há duas jornadas, aproximaram-se, assim, da equipa da Linha e do 3º lugar, que só não apanharam, mesmo, porque os cascalenses lograram a bonificação defensiva e, desta forma, mantiveram-se isolados no último lugar do pódio.A qualificação para as meias-finais é que é agora quase uma ‘miragem’: apesar de defrontar a Agronomia na penúltima ronda e somar 4 pontos de folga na última, o conjunto de Tomaz Morais precisa de fazer o pleno nos próximos 3 jogos e não depende apenas de si.

Autor: Sérgio Lopes