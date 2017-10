O CDUL conquistou ontem a sua primeira vitória europeia, ao surpreender o Viadana, em Itália, por 19-14. A entrada forte dos universitários na partida foi determinante, uma vez que ao intervalo já venciam por 19-7, defendendo superiormente a vantagem conquistada durante toda a 2ª parte. Hamish Graham, Tomás Appleton e Tomás Noronha assinaram os três ensaios do histórico triunfo, aos quais se juntaram duas transformações de Jorge Abecassis.

Desta forma, os campeões nacionais lideram isolados o Grupo B, com quatro pontos, uma vez que todos os rivais perderam os seus encontros – na Continental Shield os jogos são disputados contra as equipas… do outro grupo! O Batumi, da Geórgia, somou dois pontos de bónus frente ao Rovigo, enquanto os italianos do Petrarca e do Calvisano conquistaram um ponto cada, frente a Timisoara Saracens e Heidelberg, respetivamente.

Continuar a ler

Enquanto isso, no campeonato nacional, o Belenenses venceu o ‘dérbi’ com o Benfica, no Jamor, por 41-6. Os encarnados estiveram ligeiramente melhor do que na ronda inaugural, mas não o suficiente para impedirem os azuis de somar o ponto de bónus ofensivo. A 2ª ronda não teve surpresas e o Técnico conseguiu o resultado mais desnivelado (91-7) em Évora.

Autor: Sérgio Lopes