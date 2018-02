A Seleção Nacional procura hoje (15h00), em Setúbal, a 3.ª vitória noutros tantos jogos do European Trophy, a fim de cimentar a liderança no 3.º escalão europeu. Pela frente tem a Suíça, único conjunto que, na época passada, impediu os Lobos de juntar o ponto de bónus ofensivo ao pleno de triunfos.Mas este ano, com o fator casa do seu lado, os pupilos de Martim Aguiar vão à procura de ‘corrigir’ esse detalhe… "Será um grande teste, mas fizemos uma boa semana de treinos e estamos preparados", garantiu o selecionador nacional, que vai confiar a titularidade na 2ª linha a Fernando Almeida (Agronomia), jogador natural de Setúbal: "É especial voltar ao campo onde dei os meus primeiros passos no râguebi. Tenho uma motivação extra", admitiu.

Autor: Sérgio Lopes