"Exigimos a anulação da fusão", justificou Pascal Papé, o capitão da equipa parisiense. Após uma reunião durante esta tarde, o plantel do segundo clube mais titulado do Top 14 - só o Stade Toulousian, com 19, ganhou mais vezes na principal divisão do râguebi francês -, decidiu não participar em mais nenhum treino, ameaçando mesmo faltar ao jogo de sábado com o Castres, para a 21.ª jornada do campeonato.

A decisão de fundir os dois principais clubes de râguebi de Paris, Stade Français Racing 92 , no final da corrente temporada é algo pouco habitual no desporto de alta competição, pois tratam-se dos dois últimos campeões de França - o Stade Français conquistou em 2014/15 o último dos seus 14 títulos; o Racing 92 sagrou-se vencedor em 2015/16 (6.º título).E se muitos receberam com surpresa o avanço da fusão, anunciada na segunda-feira pelos responsáveis das duas equipas, os jogadores do Stade Français não estão dispostos a aceitá-la sem luta. Assim, emitiram esta terça-feira um pré-aviso de grevecom duração ilimitada.