Nem mesmo o mais otimista dos adeptos de râguebi ingleses acreditaria no ‘milagre’ que Eddie Jones fez à seleção da rosa. O técnico australiano conduziu ontem a Inglaterra ao segundo título consecutivo no Torneio das 6 Nações, proeza que não conseguia desde 2001, ao vencer a Escócia, em Londres, com 7 ensaios (!) e por concludentes 61-21.

Apesar do tão famoso quanto surpreendente triunfo do Japão sobre a África do Sul, no Mundial de 2015, que Jones levava no currículo, ninguém esperava tamanha revolução. Se não, veja-se: a seleção que, nesse ano, saiu sob o manto de humilhação de ser a primeira anfitriã a não passar da fase de grupos, nunca mais perdeu um jogo e, além de estabelecer ontem um novo recorde de 11 triunfos consecutivos no 6 Nações, igualou o ‘recorde mundial’ de 18 vitórias seguidas dos All Blacks, estabelecido em outubro. Registo que pode pulverizar se conseguir o segundo Grand Slam seguido vencendo, no sábado, na Irlanda.

Mas Jones promete mais! "Estamos apenas no início de um percurso de 4 anos e vamos continuar a melhorar cada vez mais", prometeu o treinador de 57 anos.

Autor: Sérgio Lopes