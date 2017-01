Continuar a ler

A dinâmica dos lisboetas levou El Salvador a defender com agressividade e resultou em quatro penalidades transformadas por Guedes. No entanto, um ensaio de Mamea e os pontapés certeiros de Graff - uma transformação, uma penalidade e um 'drop' - levaram os campeões espanhóis em vantagem para o descanso.



No segundo tempo, a velocidade de Direito rendeu um ensaio a Vilela, com transformação de Guedes, que colocou os portugueses na frente (13-19), antes de ampliar a vantagem com nova penalidade (13-22).



No entanto, na reta final, Direito sofreu um ensaio de penalidade e consentiu um ensaio a Nuñez, ambos com transformações de Graaf, e deixou escapar a Taça Ibérica. A dinâmica dos lisboetas levou El Salvador a defender com agressividade e resultou em quatro penalidades transformadas por Guedes. No entanto, um ensaio de Mamea e os pontapés certeiros de Graff - uma transformação, uma penalidade e um 'drop' - levaram os campeões espanhóis em vantagem para o descanso.No segundo tempo, a velocidade de Direito rendeu um ensaio a Vilela, com transformação de Guedes, que colocou os portugueses na frente (13-19), antes de ampliar a vantagem com nova penalidade (13-22).No entanto, na reta final, Direito sofreu um ensaio de penalidade e consentiu um ensaio a Nuñez, ambos com transformações de Graaf, e deixou escapar a Taça Ibérica.

Os espanhóis do El Salvador conquistaram este domingo a Taça Ibérica de râguebi pela quinta vez, ao derrotarem a equipa do Direito, campeã portuguesa, por 27-22, em jogo disputado em Valladolid.Num encontro muito equilibrado a equipa local, recordista de vitórias neste troféu, chegou ao intervalo a ganhar por 13-12, apesar do melhor jogo de mãos do conjunto português, que defendia a Taça Ibérica e procurava também a sua quinta vitória.

Autor: Lusa