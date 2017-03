Continuar a ler

A federação lembrou também que no decorrer de 2017 irá realizar-se na Irlanda o Mundial feminino e confia que o mesmo "inspire toda uma geração".



O britânico Bill Beaumont, presidente da WR, sublinhou, em comunicado, que "o Dia internacional da Mulher impulsiona as pessoas a serem corajosas em relação à mudança" e em relação ao próprio organismo.



"Estamos determinados em que o râguebi proporcione às mulheres oportunidades para se envolverem em todos os níveis do jogo, ao mesmo tempo em que continua a ser um dos desportos coletivos de maior crescimento entre mulheres e crianças", referiu.



A Federação Internacional de râguebi (WR) apresentou esta quarta-feira, no Dia Internacional da Mulher, um plano a oito anos, com o objetivo de aumentar a prática feminina neste desporto, o qual já conta com 2,2 milhões de mulheres praticantes.De acordo com a WR, será promovida uma consulta a jogadoras, adeptos, federações, associações regionais, patrocinadores e televisões para avaliar as necessidades, justificando que "um desporto forte necessita de uma participação feminina forte".

