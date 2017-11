Continuar a ler

Homem de Melo estava no clube do Restelo desde muito jovem, nos escalões não competitivos, e o seu desaparecimento precoce deixou o râguebi português em estado de profunda consternação. "Tinha todas as melhores características que um atleta e um ser humano pode ter", referiu o presidente da secção de râguebi do Belenenses, Miguel Freudenthal. "Era um jovem pacato, cumpridor e muito corajoso", elogiou ainda o dirigente com a voz notoriamente embargada.



Ao final do dia de ontem, a família de António Homem de Melo aguardava, ainda, o resultado da autópsia, realizada no Instituto de Medicina Legal de Lisboa.



O râguebi nacional está de luto por António Homem de Melo, jogador do Belenenses, que faleceu ontem durante a madrugada, de forma inesperada, aos 19 anos. O internacional sub-18 e de sevens foi encontrado já cadáver pela manhã, cerca das 9h30, na sua cama, por um familiar próximo.A notícia apanhou toda a estrutura do Belenenses de surpresa, tendo o clube do Restelo noticiado o falecimento do jovem jogador nas redes sociais, dando conta ainda do cancelamento de todas as atividades da modalidades, em todos os escalões, no dia de ontem.

