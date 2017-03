Continuar a ler

Nesse encontro, em Dublin, a Inglaterra pode igualmente assegurar pelo segundo ano consecutivo o 'Grand Slam' (vencer todos os jogos) do Torneio das Seis Nações.



Ao intervalo, a formação inglesa já vencia por 30-7 e até final acabou por aumentar a sua contagem para 61 pontos, um número expressivo que nunca tinha alcançado em duelos com os escoceses, que já não vencem em Twickenham desde 1983.



Com Jonathan Joseph em destaque (marcou três dos sete ensaios da sua equipa), a Inglaterra igualou a sua maior margem de vitória de sempre sobre a Escócia com 40 pontos. Em 2001, tinha vencido por 43-3. Nesse encontro, em Dublin, a Inglaterra pode igualmente assegurar pelo segundo ano consecutivo o 'Grand Slam' (vencer todos os jogos) do Torneio das Seis Nações.Ao intervalo, a formação inglesa já vencia por 30-7 e até final acabou por aumentar a sua contagem para 61 pontos, um número expressivo que nunca tinha alcançado em duelos com os escoceses, que já não vencem em Twickenham desde 1983.Com Jonathan Joseph em destaque (marcou três dos sete ensaios da sua equipa), a Inglaterra igualou a sua maior margem de vitória de sempre sobre a Escócia com 40 pontos. Em 2001, tinha vencido por 43-3.

A Inglaterra conquistou este sábado, pelo segundo ano consecutivo, o Torneio das Seis Nações em râguebi após 'esmagar' a Escócia por 61-21 em Twickenham, igualando a maior vitória de sempre sobre o seu mais velho rival.Em Londres, com 82 mil pessoas nas bancadas, a seleção inglesa igualou o recorde mundial da Nova Zelândia de 18 triunfos seguidos em duelos com equipas do mesmo 'escalão' e pode ultrapassar a formação do hemisfério sul a 18 de março, na visita à Irlanda.

Autor: Lusa