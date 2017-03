A Seleção joga esta tarde (14 horas), em Amesterdão, aquele que será um dos seus desafios mais importantes do ano. Os Lobos enfrentam o líder do European Trophy, a Holanda, e só uma vitória permite a Portugal saltar para a frente e posicionar-se em vantagem para a disputa do playoff de regresso ao 2º escalão. Além disso, só o triunfo permite continuar na rota do apuramento para o Mundial de 2019! "Será um embate com um grau de dificuldade maior, o que nos dá mais gosto em participar", comentou Martim Aguiar, à federação. "Houve toques e mazelas, mas a equipa está confiante e cheia de vontade", garantiu o selecionador, que volta a não contar com a larga maioria dos profissionais que atuam no estrangeiro (apenas Adérito Esteves viajou com o grupo).No campeonato, entretanto, joga-se este fim-de-semana mais uma ronda e o principal pólo de interesse reside na visita do CDUL, amanhã, ao terreno do Belenenses.

Autor: Sérgio Lopes