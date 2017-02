Continuar a ler

A internacional portuguesa garante, por outro lado, que a equipa estará "bem fisicamente", até porque, embora o jogo de râguebi de 15 demore 80 minutos – bem mais do que os 14’ dos sevens –, "o ritmo não é tão intenso". Mas o treinador adverte que essa "será mesmo a maior dificuldade". "Tentámos prepará-las com um modelo de jogo simples, transportando alguns detalhes dos sevens. Tem sido um treino mais técnico e posicional mas, fisicamente, a preparação é diferente do convencional", refere Nuno Mourão.O grupo tem apostado no treino das fases de jogo típicas do râguebi de 15, como a formação ordenada de 8 jogadoras. Para isso, tem contado com o apoio do treinador de avançados Paulo Silva e, esta noite, fará um treino de mêlée sob a orientação do antigo internacional português Luís Pissarra.