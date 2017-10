Continuar a ler

LCN – As propostas apresentadas pelos clubes foram indignas. Serviram apenas para ‘sacudir a água do capote’ e para não ficarem com o odioso de fazer cair a FPR. Porque, do ponto de vista material, não são exequíveis. A partir dessa AG, tornou-se evidente que os clubes não querem encontrar uma solução. Preferem que a federação continue a endividar-se para não contribuírem para a sua sustentabilidade.LCN – Sempre dissemos que nunca seríamos uma direção ‘contra o râguebi português’. Portanto, se as nossas medidas, que revelam e são a materialização de uma visão estratégica, forem chumbadas em duas ocasiões distintas, quer dizer que, claramente, a nossa mensagem não passou, o nosso projeto não cativou e, nesse sentido, saberemos retirar as ilações políticas desses factos.LCN – Teremos de equacionar, mas não deixaremos de retirar as ilações. Não fomos eleitos para uma missão fácil e, portanto, também não vamos deixar o râguebi cair na rua.LCN – O que sucedeu foi que, após o chumbo das medidas, decidimos que nos sentaríamos a falar com a maioria dos clubes. Nessas primeiras conversas deixámos em aberto dois cenários: Aquele em que vivemos, em que voltaríamos ‘à carga’ com medidas nossas, ou um cenário de saída desta direção e de transição uma para outra que refletisse, de forma mais fiel, a visão dos clubes. Entre esta mensagem, que é de coerência, de continuidade e congregação, a uma mensagem que diz que o presidente atira a toalha ao chão, vai uma distância gigantesca que é justificada apenas por propósitos políticos.LCN – Porque, se for desmentir mentiras no râguebi português, não faço outra coisa a não ser publicar comunicados. Tão simples quanto isto!LCN – Não sei se perdi apoio… Sei é que os clubes não queriam continuar na senda do que vinha sendo a gestão da FPR. Mas, depois, tivemos muitas dificuldades em perceber o que querem, afinal. A nossa mensagem é clara: é de responsabilidade financeira, de adequação e redução de custos, mas também de chamamento para todos os agentes intervirem de forma mais direta na sustentabilidade do râguebi português e isso também implica uma contribuição financeira superior. Se essa não é a visão da AG, depois de muito tentarmos explicar e fundamentar, também saberemos dar o lugar a outras visões.LCN – Não quero culpar ninguém, porque temos de ser responsáveis e assumir os sucessos e insucessos da nossa gestão. O que é claro é que, hoje em dia, olho para as traves mestras do nosso manifesto eleitoral e está lá tudo: a responsabilidade financeira, a adequação dos custos de atividade às nossas reais possibilidades, nomeadamente das nossas Seleções, o posicionamento dos sevens, a aposta na regionalização… Portanto, quem se sente defraudado é porque não leu o manifesto eleitoral!LCN – Perdemos dois… Dois em cinco é, de facto, relevante, mas saíram ambos por motivos diferentes. O António Vieira de Almeida saiu na sequência de uma divergência com uma decisão de fundo desta direção e teve toda a legitimidade para o fazer. O Francisco Branco saiu por uma questão de incompatibilidade que foi explicada na altura. São questões distintas que não acho que reflitam nenhum tipo de falta de entendimento ou de consenso e bom espírito de trabalho na direção.LCN – As saídas afetam sempre mas foram bem colmatadas por entradas de pessoas que têm sido determinantes no que se tem feito ultimamente. A Marta Ferreira, o Rui Neves e o Carlos Gaspar têm sido inexcedíveis e excelentes membros. Sinceramente, nunca me senti desapoiado nem isolado. Agora, somos, de facto, uma direção porventura mais tecnocrata, menos interveniente e, se calhar, nesse sentido, menos condizente com o que as pessoas estavam habituadas.LCN - É evidente que se sente a contestação. Há alguma que é relativamente ‘gratuita’, mas há contestação que é legítima. E esta direção não tem tido uma atuação isenta de erros e, portanto, também procuramos aprender e crescer com esses erros. Agora, o que me parece evidente é que o râguebi português contestará sempre em qualquer circunstância. Porque não quer o que teve até hoje, mas também não quer pagar o preço da mudança. Quer mudar mas não quer as implicações que essa mudança traz, que significam outro tipo de exigências em termos de organização de campeonatos, outro tipo de participação em termos de estrutura de custos da FPR. Portanto, quando me fala em contestação, acho que é mais uma impreparação da comunidade do râguebi para enfrentar a necessidade de mudança com seriedade.LCN – Porque o râguebi português é extremamente amador. Não apenas na organização desportiva, mas também na forma como é pensado, materializado e vivido no dia a dia. As pessoas continuam a ver no râguebi uma forma de se realizarem pessoalmente, de viverem a sua paixão, e há muito pouco a ideia de pensamento global, corporativo, e de classe. Depois, é evidente que as sucessivas gestões pós Mundial têm sido de facilitismo, sob o princípio da gratuitidade. O que a FPR tem feito desde 2007 é subsidiar a atividade de toda a gente no râguebi português. Passados quase 10 anos de gratuitidade, vir alguém dizer que acabou e que é preciso todos contribuirmos para a modalidade, evidentemente que é uma mudança de paradigma e de mentalidade demasiado radical para ser feita em um ou dois anos. Aceito isso. Mas a gravidade do estado financeiro da FPR exige que essa mudança seja feita agora, sob pena de não termos a oportunidade de o fazer no futuro.LCN – É evidente que parece mais uma consequência. Quando tivemos o nosso pico desportivo, em 2007, só a seguir tivemos os nossos picos financeiros, entre 2007 e 2010. Ainda vivemos num segundo ciclo, até 2015, receitas já inferiores ao ciclo que que tinha terminado em 2011 mas, ainda assim, significativas, mas é importante que se saiba que, na semana em tomamos posse, a Citroën comunicou que ia sair, a Caixa (Geral de Depósitos) comunicou que ia reduzir para metade o apoio, assim como a Super Bock. Tudo na semana em que esta direção tomou posse!LCN – Era final de ciclo, os contratos estavam a terminar e não tínhamos conseguido, pela segunda vez consecutiva, uma qualificação para o Mundial. Portanto, é óbvio que os insucessos desportivos, depois de dois Mundiais sem qualificação, significaram que houve um afastamento que teve o seu pico em 2015. Agora, o que as pessoas nos pedem, e tem sido uma constante nas Assembleias Gerais, é que ‘não nos peçam dinheiro, a FPR é que tem a obrigação de angariar mais patrocinadores’. Não digo que não haja margem para conseguirmos um valor marginalmente superior àquele que neste momento temos em termos de patrocínios. Mas sem resultados nas Seleções e sem um produto comercialmente atraente nas competições, o que é que o râguebi português está a vender? Neste momento, apenas valores! E, infelizmente, a nossa comunidade não tem sido uma fiel representante desses valores.LCN – Há, mas não é por decreto nem em dois anos! Esses são apoios essencialmente ligados ao rendimento desta federação, que se avalia por número de atletas e resultados desportivos. Quer os patrocínios, quer os apoios institucionais, são avaliados em função da ‘performance’ da federação. As únicas receitas que não dependem disso são as que resultam da afiliação de clubes e jogadores. E essas, na FPR, representam menos de 1,5% do nosso orçamento. E é por isso que estamos a sofrer mais do que o que seria normal, porque enquanto tivemos condições para investir no râguebi nacional preferimos investir em subsídios ao invés de investirmos em estruturas consistentes de financiamento e organização. E é por isso que, agora, quando as receitas que são mais oscilantes desaparecem, o râguebi português sofre duplamente. Porque não estava preparado, porque a FPR não é, verdadeiramente, apoiada pelos seus membros: os jogadores e os clubes que a formam! E por isso é que a nossa queda é tão mais violenta!LCN – Os únicos dois países que não viram os apoios da World Rugby cortados foram a Espanha e a Alemanha. A Bélgica está na mesma posição que Portugal. Espanha tem condições, em termos de dimensão, mercado e economia superiores a Portugal. E a Alemanha, então, nem se fala! É óbvio que o investimento que a Espanha tem feito, com uma seleção praticamente profissional, assim como a Alemanha, são investimentos que dependem de projetos mas também de dinheiro para os fazer acontecer. Evidentemente que a World Rugby viu nos resultados uma razão suficiente para reforçar o apoio. Portugal, que tem vindo numa curva descendente de resultados desde 2013/14, tem o seu ponto mais baixo com a despromoção e a WR, face também à previsão de receitas muito inferiores àquelas que resultaram do Mundial de Inglaterra – porque o Japão vai apresentar uma quebra de receitas, face ao Mundial de Inglaterra, na ordem dos 60% - obviamente que teve de começar a tomar mediadas drásticas e a cortar apoios. E Portugal foi levado na tendência geral.LCN – A última AG visou apenas promover a reestruturação da dívida. A FPR não ganhou particular fôlego financeiro com isso. Conseguiu apenas evitar alguns custos que existiriam se a dívida não fosse reestruturada. Mas a situação financeira é muito complicada. Neste momento, temos dívidas de 2012, de 2013, perante o Estádio Nacional por via de organizações de 2014 e 2015. A FPR precisa de aprovar as medidas que vai propor este mês para se reequilibrar do ponto de vista financeiro. Quando chegámos tínhamos 700 mil Euro de dívidas para pagar. Tínhamos 900 mil Euro de salários anuais para pagar. Reduzimos a folha salarial para 650 mil Euro em 2017. Nunca o nível de atividade das Seleções foi tão baixo em termos de custo como agora. As nossas Seleções, treinadores e jogadores, têm feito um esforço enorme para marcar presença nos torneios com níveis e índices de preparação muito inferiores àqueles que eram conhecidos. E isto está tudo nas contas e explicado claramente nos relatórios. E depois de todo este emagrecimento que foi feito, depois de termos reduzido as nossas contribuições para as instituições regionais, o custo de atividade e a folha salarial, ainda assim, existe um desequilíbrio financeiro nesta federação, porque os clubes e os jogadores não contribuem para o esforço de organização do râguebi português. Devemos ser a única modalidade em Portugal – e, se calhar, no mundo! – em que os jogadores não pagam 1 cêntimo à federação para serem federados. Enquanto este desequilíbrio estrutural não for corrigido, o râguebi português não volta a erguer-se. Porque o que os clubes disseram claramente na AG foi: "A FPR tem de cortar mais e arranjar mais dinheiro". O que a federação diz é: "Nós já cortámos aquilo que podíamos", porque abaixo destes cortes vamos baixar o nível para lá do limiar crítico e aí o râguebi português muda de face, porque deixamos de participar em competições internacionais, deixamos de organizar competições e o râguebi português não pode dar esse passo sob pena de andar 20 anos para trás no tempo. E dizemos que temos tentado arranjar mais dinheiro junto de patrocinadores mas que se não fizermos um esforço, todos juntos, para valorizar o râguebi português, esses patrocinadores não chegarão. Portanto, a única solução, e aquela que vamos, mais uma vez, apresentar em outubro, é que o râguebi português tem de contribuir mais para a sua própria organização.LCN – Até ao fecho das contas de 2016 tínhamos mantido a dívida em cerca de 700 mil Euro. Se não forem aprovadas as medidas, vai haver um agravamento da dívida!LCN – É quase a totalidade. As dívidas que temos vindo a acumular neste momento têm reflexo diretamente proporcional nas que fomos pagando, porque só fomos reduzindo custos fixos. Portanto, temos algumas dívidas contraídas depois de 2016 mas são extremamente reduzidas face ao bolo de 700 mil euros.LCN –Se passa pela cabeça de alguém que nós vamos a um balneário e dizemos aos Lobos que têm de perder os jogos, acho que as pessoas não fazem ideia do que é um balneário de râguebi e o seu espírito…LCN – Tudo isso é um logro. Não foi uma opção ou uma aposta. Foi uma inevitabilidade em função da nossa incapacidade para nos comprometermos com maiores compromissos financeiros. É isso que o râguebi português não entende! A falta de pagamento a quem quer que seja – jogadores, árbitros, clubes, regiões – não é uma opção desta federação, mas sim uma inevitabilidade em função do cenário que viemos encontrar quando tomámos posse. E isso é que as pessoas têm de compreender de uma vez por todas. Temos feito um esforço para explicar a situação que viemos encontrar e em que nos encontramos atualmente.LCN – Falharam várias coisas, que já falham desde há muitos anos atrás! Que é não termos os melhores jogadores disponíveis para jogar pela Seleção. E depois falharam questões de organização mas, isso, em última análise, diria que tivemos uma prestação muito interessante no Trophy (3.º escalão europeu) e depois, no jogo decisivo, acabou por notar-se uma menor capacidade física dos nossos jogadores, que é resultado, também, do contexto competitivo que temos em Portugal. O que é importante é que temos de ter a humildade de reconhecer que aquele resultado que registámos na Bélgica é, infelizmente para nós, o fiel espelho do que valemos enquanto nação de râguebi. Porque se tivermos, no futuro próximo, capacidade financeira para construir um ambiente profissional na Seleção, sejamos bem claros: podemos ter resultados fantásticos! Porque temos jogadores elegíveis que dariam uma Seleção que, com toda a probabilidade, conseguiriam o apuramento para o Mundial. Mas essa possibilidade custa dinheiro, o que, neste momento, a federação não tem. Não apenas para dar aos jogadores, mas para construir as condições de profissionalismo necessárias à criação deste ambiente. Mas não seria um espelho real daquilo que é o râguebi português a nível interno.LCN –Não gosto de falar de luso-descendentes porque isso é um engano. Falemos de jogadores profissionais! Os profissionais, quer sejam de dupla nacionalidade ou de nacionalidade única portuguesa, têm cada vez mais dificuldades em representar a Seleção Nacional. E isso tem muito a ver com a incapacidade que ainda temos de assegurar as condições necessárias para que eles possam fazer essa escolha. Que fique bem claro que esta direção não culpa nenhum jogador pelas suas ausências na Seleção. Sabemos que são ainda o resultado da incapacidade do râguebi português de criar condições de profissionalismo que permitam aos jogadores optar por representar a Seleção Nacional. Vejamos: em 2015, quando fomos jogar à Rússia no último jogo do 6 Nações B, onde perdemos 23-8, já só vamos com José Lima e Francisco Fernandes. Os problemas de disponibilização dos jogadores não são de hoje. O Prof. Tomaz Morais, quando fala do falhanço da qualificação para os Jogos Olímpicos em declarações a, fala na falta de condições financeiras num ano em que – atenção! – os sevens foram a principal aposta da federação! Fala de falta de disponibilização dos melhores jogadores… Portanto, quando as pessoas dizem que esta questão da falta de disponibilidade dos melhores jogadores é uma opção, uma estratégia e uma aposta desta direção, estão a esquecer-se, convenientemente, do passado.LCN – A razão pela qual os jogadores não são convocados é porque se, previamente, há uma consulta à sua disponibilidade, e essa consulta é negativa, não vamos colocar o jogador entre a espada e a parede. Essa foi uma política seguida este ano, que o selecionador poderá, eventualmente, reequacionar. De todo o modo, posso dizer o seguinte: Todos os jogadores manifestaram disponibilidade para representar a Seleção Nacional e tenho poucas dúvidas que continuem disponíveis para fazê-lo. É natural que jogadores profissionais, que dependem do seu corpo, do seu trabalho, para a sua sobrevivência, exijam condições mínimas de trabalho para representar Portugal. Neste momento, aqueles que representam os Lobos, fazem-no em condições quase heroicas! Porque esta direção não paga prémios, portanto, há um desfasamento muito grande entre a realidade profissional e a realidade da Seleção Nacional neste momento. E isto só se consegue mudar de duas formas: Com muito tempo e medidas de fundo ou com dinheiro. Tempo, precisamos ainda dele. Dinheiro, continuamos a procurar apoios mas estes não têm sido fáceis, também em função dos resultados que temos registado.LCN – O ‘contraciclo’ parece-me uma ideia pré-concebida e errada. Veja-se o Canadá, uma nação com uma dimensão muito superior à nossa, com uma história de râguebi bastante rica e que tem tido uma impossibilidade de conciliar o seu programa de sevens com o de 15 devido a enormes dificuldades financeiras. As seleções que têm apostado nos sevens são as que têm duas coisas: condições financeiras para criar um núcleo altamente profissionalizado de sevens e que têm jogadores ou a capacidade para optar primeiramente pelos sevens. Portugal, neste momento, não tem condições nenhumas e aquilo que tem sido a aposta e prioridade desta federação é restabelecer, tão depressa quanto possível, os resultados no 15. E temos utilizado os sevens para lançar jovens jogadores. Não escondemos esta opção! Não digo que se, porventura, houver um apoio extraordinário por parte do Comité Olímpico, que a FPR não altere a sua prioridade e aposte nos sevens porque existem, circunstancialmente, capacidades únicas de almejar uma qualificação olímpica que seria, de facto, algo inédito e que poderia mudar a face do râguebi português. Mas enquanto essas condições não existirem, continuaremos a apostar no râguebi de 15 porque é aquele que a World Rugby valoriza primordialmente. Mas, apesar disto tudo, há um equívoco que é preciso, desde já, desfazer: é que nós, com este alegado desinvestimento, temos resultados que são comparáveis à fase em que havia maior investimento por parte da federação. As pessoas pensam – e esse é o grande equívoco, que se a federação decretar que vai investir e gastar dinheiro que não tem, que vamos ter a qualificação para o Mundial e para os Jogos Olímpicos automaticamente assegurada.LCN – Mas, atenção! Em 2015, na qualificação para os Jogos Olímpicos, perdemos na repescagem… com a Lituânia!!! Além de termos perdido com a Alemanha e com a Bélgica! Nesse ano, em Moscovo, no Grand Prix Series, ficámos em 5.º lugar, depois ficámos em 7.º em Lyon e em 9.º lugar em Exeter! Isto no ano em que apostámos tudo na qualificação para os Jogos Olímpicos! Esses resultados são significativamente diferentes daqueles que temos tido? Não são! Nós qualificávamos para o Mundial quando o programa de sevens era completamente diferente de hoje em dia, quando as maiores seleções não investiam – e hoje investem! Nós, para competirmos ao nível de sevens, temos de o fazer com uma equipa 100% profissional e com condições que, neste momento, o râguebi português não tem. Se viermos a tê-las, nomeadamente por via da inclusão em programas olímpicos, saberemos reequacionar as nossas opções estratégicas. Mas, neste momento, é um logro dizer-se que é por vontade da federação que não estamos nos sevens. Quando era vontade da federação estar no topo dos sevens, perdemos com a Lituânia, ficámos em 9.º em Exeter e tivemos resultados muito semelhantes àqueles que temos tido em tempos, alegadamente, de desinvestimento.LCN – Desinveste-se por duas razões: Primeiro, porque é preciso fazer opções, uma vez que não há capacidade para tudo. Em segundo, veja-se o que fez pelo râguebi português uma presença no Mundial de 15 – em termos de número de clubes, jogadores, patrocinadores – e veja-se a dificuldade que tivemos nos últimos anos de Circuito Mundial de sevens para atrair sequer um patrocinador principal! É evidente que, agora, o que pode realmente mudar o panorama é a inclusão no programa olímpico. Mas vamos ver em que medida é que conseguimos assegurar apoios que nos permitam, realisticamente, ser ambiciosos. Porque dizer, apenas por dizer, que "queremos ser", foi o que o râguebi português sempre fez. Disse que queria estar nos Jogos Olímpicos, mas não teve condições para lá chegar. Foi injusto o que se pediu aos jogadores e ao staff das Seleções portuguesas. Portanto, prefiro ter a coragem de adequar as nossas ambições à realidade do que ser um político, fazer promessas vãs e impor sobre os jogadores e treinadores ambições que não são justas face às condições que lhes são disponibilizadas.LCN – Foi submetido à Comissão de Disputas e aguardamos uma decisão. Sabemos que não é fácil que nos seja dada razão. Sentimos que houve, de facto, um elemento de injustiça em todo o processo que conduziu ao fim antecipado da final, mas também sabemos que há um conjunto de regras que dão uma grande margem de descrição, quer ao árbitro, quer ao diretor do torneio, e assim temos expetativas reservadas quanto ao sucesso do nosso protesto. Mas aguardamos a decisão…LCN – Evidentemente que essa questão foi equacionada. Se as pessoas lerem o manual de participação no World Trophy de Sub-20 sabem que se uma equipa se recusar a apresentar-se a jogo é-lhe automaticamente averbada derrota. Portanto, quando colocados perante esta posição, os jogadores e equipa técnica quiseram fazer aquilo que mais sentiam vontade, que era jogar. Portanto, as pessoas têm de perceber que jogar sob protesto e recusar jogar não era uma possibilidade.LCN – Foi! Jogar sob protesto, fizemo-lo, tanto que o formalizámos no final do jogo. Recusar jogar, não o podíamos fazer, pois, automaticamente, seria averbada derrota e seríamos excluídos do torneio.LCN – Foram dadas as melhores condições possíveis. Se essas são as adequadas? Claramente que não! Se são as que gostaria de ter oferecido aos nossos treinadores e aos nossos jogadores? Claramente que não! Viram-se fenómenos de enorme solidariedade, contribuições de pais de jogadores, de grupos de apoio – e até aproveito para, mais uma vez, formalizar um agradecimento a todas essas pessoas. O que, se calhar, as pessoas não sabem é que a FPR gastou 10.500 Euro em quatro semanas de treinos no Jamor, com estadia para todos os jogadores, que houve pessoas da direção que contribuíram, também, diretamente com verbas para transporte e equipamento dos jogadores… Criou-se, mais uma vez, uma ideia que não creio que esteja destituída de alguns propósitos políticos… Utilizou-se uma alegada falta de vontade desta direção em apoiar os Sub-20 como arma de arremesso político. E nada poderia ser mais mentira, porque foi uma questão de incapacidade, nunca de opção. E mesmo dentro das nossas limitações, tentámos dar o melhor possível. As verbas que foram gastas, este ano, com a preparação da Seleção Sub-20 não foram gastas com nenhuma outra. Nem com os seniores!Evidentemente! Num mundo ideal, elas teriam condições completamente distintas das que lhes podemos oferecer. E, mais uma vez, reconhecemos da parte das atletas e dos treinadores uma dedicação imensa à causa! A FPR deve muito a estas pessoas que, com grande generosidade, fazem das fraquezas forças e têm resultados muito acima do que seria expectável em condições normais. O que me espanta é que as pessoas continuem a acreditar que isto é o resultado de uma decisão ou de um ‘decreto’ da federação e não uma sujeição às condições prevalecentes.LCN – Há duas necessidades imperativas no râguebi português: Reduzir a longevidade do campeonato, porque é preciso mais tempo para as Seleções se prepararem sem sobreposição de calendários, e assegurar mais jogos com elevado grau de competitividade. No ano passado, o campeão averbou quase tantas derrotas como vitórias na fase regular. Isto significa que metade dos jogos não tiveram relevância desportiva. Este ano temos 6 jornadas entre equipas com graus de competitividade díspares mas, depois, temos 10 jornadas que agrupam seis equipas de níveis de competitividade mais aproximados.LCN – Faz porque, historicamente, no modelo de 10, têm sido as últimas duas ou três equipas a acumular 70% dos pontos sofridos. Isto significa, numa análise matemática, que são essas 3 equipas que não estão no ‘comboio’ da competitividade das restantes sete ou oito.LCN – Temos de ter designações que sejam claras e comercialmente viáveis. ‘Divisão de Honra’ e ‘1.ª Divisão’ não ajuda ninguém a perceber que tipo de organização competitiva é que temos. O que quisemos deixar muito claro é que vemos um futuro em que as designações das competições têm associadas um patrocinador. Ao simplificar e organizar as designações, estamos a ter uma nova consciência comercial, para permitir que, num futuro muito próximo, as empresas que se queiram associar possam comunicar de forma mais fácil aquilo que, efetivamente, estão a patrocinar.LCN – Quando chegámos, além de todos os patrocinadores que nos comunicaram que iam sair ou reduzir, os Jogos Santa Casa também nos comunicaram que iam cessar a colaboração. E, passado um ano e meio, estão outra vez mais próximos da federação. Um exemplo muito claro disso é a final da Taça de Portugal, onde organizam, em conjunto com a federação e a Câmara Municipal de Setúbal, aquilo que considero um dos melhores eventos de sempre do râguebi português, com um nível de organização equiparável a alguns jogos internacionais. Isso resulta de uma aproximação ao patrocinador. Neste momento, estamos ativamente envolvidos em negociações para a venda do ‘naming’ do CN1.LCN – Com uma entidade organizadora forte e exigente e com regulamentos exigentes. Este ano introduzimos os novos regulamentos do CN1. Têm sido muito criticados pelos clubes, que os consideram desfasados da realidade do râguebi português. Mas o problema do râguebi português é que os regulamentos têm sido sempre um espelho do nosso nível de capacidade. Ou seja, nunca houve um ímpeto, um fomento, do crescimento da qualidade do râguebi e da organização. Começámos pela 1.ª Divisão e, de facto, o regulamento atual é muito exigente. Tem exigências a nível de organização e administração dos clubes, a nível dos campos que, neste momento, e nesta época de regime transitório, não eram critérios que excluíam as equipas da participação, mas, no futuro, serão! Porque as equipas têm de entender que se querem um campeonato que, do ponto de vista comercial, seja atraente, então temos de ter um produto altamente coerente, altamente íntegro e muito mais profissionalizado. E isso consegue-se através de regulamentos que exijam que os clubes cumpram regras mais apertadas. Os clubes não podem querer, por um lado, televisão, streaming e mais sponsors e, por outro, não aceitar que o nível de exigência seja mais elevado.LCN – Quando levámos as propostas à AG, em maio, fomos no sentido de termos uma federação muito mais forte do ponto de vista financeiro, para poder exigir outras condições de organização, para apoiar, inclusivamente, na fase de transição para essas novas condições de organização e para investir no produto. A questão é que cada clube, em Portugal, paga 400 Euro para jogar na 1.ª Divisão nacional. A FPR gasta em seguros de jogadores 90 mil Euro por ano. Com a arbitragem, 150 mil Euro… Como é que, com 400 Euro por clube, fazemos face a estas exigências e ainda mantemos um campeonato que, do ponto de vista da sua organização, é íntegro, coerente e um bom produto comercial? Em Espanha, os clubes pagam 15.500 Euro por licença para jogar na División de Honor! É evidente que, entre Espanha e Portugal, há uma enorme distância em termos de capacidade económica. Mas a distância entre Portugal e Espanha não é de 400 para 15.500 Euro. As nossas propostas financeiras, em maio, como serão neste mês, visam assegurar que os clubes e os jogadores passam a contribuir com 5% a 10% do seu orçamento para os custos de organização das competições e de funcionamento da federação. Enquanto a FPR subsidiar a atividade dos clubes e mendigar para si algum tipo de apoio institucional, vamos ter fragilidades organizativas. Portanto, primeiro temos de investir no produto e depois temos de o ir vender.LCN – É uma das melhores notícias que podíamos ter, pois o Benfica é uma das maiores marcas desportivas. Se conseguíssemos ter o Sporting também no masculino seria fantástico, tal como foi vê-lo afirmar a aposta no râguebi feminino e contribuir decisivamente para que se organize, este ano, uma Taça Ibérica. É por vontade do Sporting que a Taça Ibérica feminina vai ser organizada. O envolvimento dos grandes emblemas desportivos nacionais só pode enriquecer o râguebi.LCN – É com enorme orgulho e prazer que ouvimos o vice-presidente do Benfica fazer esse tipo de afirmação. Que os outros clubes não o façam, não merece da nossa parte nenhum tipo de censura. Aquilo que podemos assegurar é que tudo faremos para, se pretenderem dar esse passo e fazer essa aposta, darmos uma resposta condizente.LCN – A ANAR teve uma posição da qual não prescindia, legitimamente, que era a de só regressar ao ativo quando tivéssemos toda a dívida de 2016/17 paga. A FPR explicou que não tinha a mínima condição para fazer face a esse pagamento neste momento. Mas apresentámos várias propostas, de pagamento imediato das despesas, de pagamento parcelado dos prémios até ao final do ano e assegurámos que até haver uma aprovação em AG de uma nova tabela de reembolso de despesas e premiação de árbitros assegurávamos a manutenção da atual tabela. O que me parece é que, sem prejuízo de toda a legitimidade que os árbitros tinham relativamente ao passado, estão a hipotecar qualquer tipo de futuro para a classe. Porque esta foi a primeira direção, em 15 anos, que lutou e foi à AG apresentar propostas concretas, algumas delas já aprovadas, para reforçar o setor da arbitragem nos seus vários vetores. As nossas propostas, em traços gerais, incluíam: Contribuição direta dos clubes para os custos de arbitragem com a criação de uma conta autónoma do Conselho de Arbitragem, que geria essas contribuições, o que garantia a saúde financeira do setor da arbitragem como nunca houve em Portugal; Incluímos nos regulamentos obrigações de recrutamento para os clubes, que resolvem definitivamente os problemas dos números de árbitros em Portugal; Assegurámos aos árbitros a integração no nosso CAR e nos CAR regionais, para serem acompanhados pelos nossos preparadores físicos e nutricionistas; Assegurámos aos árbitros disponibilização de equipamentos que foram utilizados pelas Seleções e que estão em condições novas para serem disponibilizados aos árbitros para estarem equipados de forma condigna. E os árbitros não estão a valorizar este importantíssimo passo que a federação pretende dar, em função de dívidas do passado. Repito: Oferecemos reembolso, até 15 de outubro, de todas as despesas em que incorreram e pagamento, até dezembro, dos montantes de prémios em dívida.LCN – Acredito que os árbitros aperceberam-se que podiam provocar um dano extremamente grave ao râguebi português e quiseram maximizar a sua posição. Eu, por um lado, já o disse, apoio os árbitros e o seu setor e de tal forma que foi esta direção que foi propor mudanças radicais na forma como a arbitragem se organiza em Portugal. E fui muito criticado. Aliás, fui chumbado! As nossas medidas também foram chumbadas porque estava lá essa proposta da arbitragem, que foi uma das mais contenciosas.LCN – Não é viável, é uma questão de tempo! Se, por alguma razão, esta direção já cá não estiver, será a próxima a implementar essa solução. Não podemos continuar a ter clubes e jogadores a contribuir com menos de 1,5% para as receitas da federação. Isto não é sustentável, não é saudável e coloca o organismo numa situação de fragilidade imensa quando as receitas oscilantes, por força dos resultados menos bons, são reduzidas. Por isso, esta medida é inevitável!LCN – Porque tínhamos apenas 15 pessoas inscritas para participar na Curia. Quando contactámos as pessoas no sentido de fazer um ‘forcing’ e apelar à sua adesão ao projeto, a razão largamente apontada para a indisponibilidade para marcar presença foi o facto de coincidir com jogos do campeonato nacional. Nesse sentido, decidiu a FPR, em conjunto com a comissão organizadora do congresso, liderada por Pedro Fragoso Mendes, reagendar o congresso para um dia em que não houvesse jogos do campeonato mas sim, com toda a probabilidade, um jogo de preparação da Seleção. E, também por isso, mudámos o local do congresso para Carcavelos de forma a que quem queira ver o jogo possa fazê-lo e, depois, marcar também presença no congresso.LCN – Depois de 2 anos neste cargo, e com a evidência deste congresso na Curia, e com a evidência do congresso de 2015, em Évora, estou convencido que a única coisa que os clubes realmente pretendem é que a federação não mude demasiado. Porque, com todas as queixas que foram feitas, na verdade, a AG tem contribuído para que nada mude. Tudo o que seja mudanças, que têm sido propostas por esta direção, têm gerado um descontentamento enorme. O que me questiono é: Como é que as pessoas podem pretender mudança sem as implicações e as dores que, muitas vezes, essa mudança acarreta? Portanto, se me pergunta se há um desinteresse, eu acho que as pessoas têm um grande interesse em discutir o râguebi português mas numa ótica muito individualista, sempre numa ótica de clube e nunca de classe e corporativa.