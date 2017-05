Continuar a ler

Martim Aguiar assinalou que a equipa nacional deverá ter atenção especial aos fortes avançados da seleção belga, que nesta temporada está particularmente 'rodada', uma vez que disputou vários "jogos internacionais de um nível alto".



O historial de confrontos é favorável a Portugal, que venceu 10 dos 14 jogos disputados, o último dos quais em novembro de 2016, na estreia de Martim Aguiar como selecionador, que os lobos venceram por 26-21.

O selecionador nacional, Martim Aguiar, disse que Portugal vai dar tudo para vencer a Bélgica no sábado, em Bruxelas, no playoff de acesso à primeira divisão europeia."Vamos entrar para ganhar e é isso que ambicionamos. Queremos voltar ao grupo de cima e vamos dar tudo o que estiver ao nosso alcance, sabendo que do outro lado estará uma equipa forte que vai jogar o jogo da temporada e em casa", observou o treinador.

