Apesar da exibição avassaladora da seleção nacional, Martim Aguiar afirma que ainda há um longo caminho a percorrer para que Portugal consiga ser competitivo no playoff. "Estamos a jogar a outro nível e sabemos onde queremos ir. Ainda estamos um bocadinho longe. Estamos a dar passos grandes e fortes, mas ainda falta alguma coisa", afirmou o selecionador.



Uma vitória perante a Ucrânia, último classificado, na derradeira jornada, qualifica Portugal para o playoff: "Isso é um lado da moeda, o outro é que é o último jogo que temos juntos antes do play-off. Vai ser um jogo muito importante para prepararmos o jogo da Bélgica, que tudo indica será o adversário no playoff. Vamos para a Ucrânia com a melhor equipa, para construir, para continuar, porque, depois, esse jogo com a Bélgica vai ser uma autêntica final, vai ser 50/50 e precisamos de estar preparados para isso".



Em relação à pressão que os Lobos possam sentir, o selecionador afirma que o que move a sua equipa é o facto de estarem a representar Portugal.



O selecionador nacional, Martim Aguiar, reagiu de forma positiva ao encontro entre as seleções de râguebi de Portugal e da Moldávia, relativa à Rugby Europe Cup, que os Lobos"Jogámos bem e tivemos períodos muito bons. Continuamos a cometer alguns erros, mas isso faz parte do crescimento. Os jogadores estão de parabéns porque não sofremos pontos, ficámos a zero e isso é importantíssimo", disse.

