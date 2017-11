A França foi escolhida para organizar o Campeonato do Mundo de râguebi de 2023, depois de já o ter feito em 2007, anunciou esta quarta-feira, em Londres, a World Rugby, entidade que rege a modalidade.Na corrida à organização do Mundial, a França bateu África do Sul e República da Irlanda. Na primeira volta da eleição de hoje, a França recolheu 18 votos, contra 13 da África do Sul e oito da Irlanda, enquanto, no segundo escrutínio, os franceses receberam 24 votos, contra 15 dos sul-africanos.A República da Irlanda nunca organizou o evento desportivo, enquanto gauleses, em 2007, e sul-africanos, em 1995, já organizaram uma vez. "Apresentámos um dossiê sólido, faremos o nosso melhor e posso vos garantir que será um grande campeonato do mundo", afirmou Bernard Laporte, presidente da Federação Francesa de Râguebi (FFR).

Autor: Lusa