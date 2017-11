Continuar a ler

O jogo de abertura do Mundial acontecerá em 20 de setembro de 2019, em Tóquio, opondo, no Grupo A, o país anfitrião, o Japão, a uma equipa proveniente da qualificação europeia, ainda por definir.O programa do Mundial ainda tem por 'preencher' cinco vagas em três dos quatro grupos, no D, entre Uruguai ou Canadá, no A com uma equipa da zona europeia e uma outra do playoff entre a Europa e a Oceânia, e no B com uma equipa da zona africana e uma outra a ser repescada.No Grupo D, a Austrália, vice-campeã mundial e que conquistou o cetro em 1991 e 1999, iniciará a competição diante das Ilhas Fiji, em jogo agendado para 21 de setembro, em Sapporo.O 'grupo da morte', como é designado o Grupo C, arranca com o jogo entre a França e Argentina, em Tóquio, e Inglaterra, campeã em 2003, frente a Tonga.