A federação mundial de râguebi recomendou a atribuição do Mundial de 2023 à África do Sul, em detrimento das candidaturas apresentadas pela França e pela Irlanda.A África do Sul, que já organizou a prova em 1995, apresenta uma candidatura que cumpriu 78,97% dos pressupostos exigidos, contra 75,88% da França, e 72,24% da Irlanda.A eleição do país organizador do Mundial de 2023 decorrerá a 15 de novembro, em Londres, na Assembleia-Geral da federação mundial de râguebi.

Autor: Lusa