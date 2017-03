Continuar a ler

No quarto jogo do 'Rugby Europe Trophy', Portugal apresentou a seguinte equipa:



1. Bruno Medeiros, 2. Duarte Diniz, 3. José Leal da Costa, 4. Fernando Almeida, 5. Gonçalo Uva, 6. João Lino, 7. Miguel Macedo, 8. Vasco Fragoso Mendes, 9. Francisco Pinto Magalhães (5), 10. Nuno Penha e Costa (5+5+2+2+2+2), 11. Adérito Esteves, 12. Vasco Ribeiro (5), 13. Tomás Appleton, 14. Gonçalo Foro (5), 15. Manuel Vilela Pereira (5).



Suplentes: 16. João Corte-Real, 17. Nuno Mascarenhas (5), 18. Francisco Bruno, 19. Manuel Picão, 20. Sebastião Villax (5), 21. Pedro Leal (2+2), 22. António Vidinha e 23. Afonso Rodrigues (5).



A seleção portuguesa volta a entrar em ação na competição a 1 de abril, diante da Ucrânia, em Odessa, naquela que será a última jornada da prova.



Classificação do Rugby Europe Trophy 2016-17:



1.º Portugal, 19 pontos (4 jogos)

2.º Holanda, 10 pontos (3 jogos)

3.º Moldávia, 6 pontos (4 jogos)

4.º Polónia, 4 pontos (2 jogos)

5.º Suíça, 4 pontos (2 jogos)

6.º Ucrânia, 0 pontos (3 jogos) No quarto jogo do 'Rugby Europe Trophy', Portugal apresentou a seguinte equipa:Bruno Medeiros,Duarte Diniz,José Leal da Costa,Fernando Almeida,Gonçalo Uva,João Lino,Miguel Macedo,Vasco Fragoso Mendes,Francisco Pinto Magalhães (5),Nuno Penha e Costa (5+5+2+2+2+2),Adérito Esteves,Vasco Ribeiro (5),Tomás Appleton,Gonçalo Foro (5),Manuel Vilela Pereira (5).Suplentes:João Corte-Real,Nuno Mascarenhas (5),Francisco Bruno,Manuel Picão,Sebastião Villax (5),Pedro Leal (2+2),António Vidinha eAfonso Rodrigues (5).A seleção portuguesa volta a entrar em ação na competição a 1 de abril, diante da Ucrânia, em Odessa, naquela que será a última jornada da prova.1.º Portugal, 19 pontos (4 jogos)2.º Holanda, 10 pontos (3 jogos)3.º Moldávia, 6 pontos (4 jogos)4.º Polónia, 4 pontos (2 jogos)5.º Suíça, 4 pontos (2 jogos)6.º Ucrânia, 0 pontos (3 jogos)

Portugal consolidou este sábado a liderança do 'Rugby Europe Trophy' 2016-17, ao cilindrar no Estádio Nacional, por 59-0, a congénere da Moldávia, que acabou por não justificar as cautelas mostradas na véspera, pelo Selecionador Nacional, Martim Aguiar.Gonçalo Foro, Nuno Penha e Costa (2), Francisco Pinto Magalhães, Manuel Vilela, Afonso Rodrigues, Sebastião Villax, Vasco Ribeiro e Nuno Mascarenhas marcaram os ensaios portugueses. Num jogo sem nenhuma história, tal a superioridade demonstrada pelo 'quinze' luso, o primeiro ensaio português surgiu aos 96 segundos e ao intervalo a turma nacional já conseguira quatro ensaios, que davam direito ao ponto de bónus ofensivo.

Autor: João Lopes