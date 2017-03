Continuar a ler

Com um estilo de jogo muito similar ao da vizinha Roménia, a Moldávia, que nunca

defrontou Portugal, tem no "pack" avançado o seu principal trunfo, destacando-se a

forte primeira-linha, constituída por jogadores muito poderosos fisicamente. Dmitri

Arhip, uma das estrelas moldavas, não vai, no entanto, defrontar Portugal: o pilar dos

Ospreys lesionou-se em dezembro e não deverá jogar mais nesta época.



Ojovan Pilierul, recentemente transferido para os franceses do Section Paloise (Pau), e os irmãos Vadim e Maxim Cobilas, que também jogam em França, são os restantes nomes de peso do râguebi moldavo.



Na antevisão do jogo, o Seleccionador Nacional Martim Aguiar começou por referir que

"a importante vitória para os objetivos de Portugal alcançada na Holanda já faz parte

do passado", acrescentando que os cinco triunfos consecutivos mantêm os Lobos "dentro dos objetivos estabelecidos", embora não faça os jogadores portugueses "esquecer que ainda há muito para evoluir e melhorar".



Sobre a Moldávia, Martim Aguiar sublinhou que "é uma selecção muito poderosa

fisicamente" e que "Portugal terá que ter muita atenção às fases estatísticas do jogo".

"Não os podemos subestimar", alertou o técnico português, ao site da Federação Portuguesa de Râguebi, aproveitando para lançar um apelo.



"Gostava muito que o Estádio Nacional tivesse muito público a apoiar estes jogadores, que merecem pela entrega e esforço que têm apresentado."



XV de Portugal: 1 – Bruno Medeiros; 2 - Duarte Diniz; 3 – José Leal da Costa; 4 –

Fernando Almeida; 5 - Gonçalo Uva; 6 – João Lino; 7 - Miguel Macedo; 8 - Vasco Fragoso

Mendes; 9 - Francisco Pinto Magalhães (cap.); 10 - Nuno Penha e Costa; 11 – Adérito

Esteves; 12 – Vasco Ribeiro; 13 - Tomás Appleton; 14 – Gonçalo Foro; 15 – Manuel Vilela

Pereira.



Suplentes: 16 – João Côrte-Real; 17 – Nuno Mascarenhas; 18 – Francisco Bruno; 19 –

Manuel Picão; 20 – Sebastião Villax; 21 – Pedro Leal; 22 – António Vidinha; 23 - Afonso

Após o triunfo do passado sábado, em Amsterdão, diante da Holanda, Portugal somou a quinta vitória consecutiva em jogos oficiais e assumiu a liderança do 'Rugby Europe Trophy' 2016-17, competição que dá acesso, em maio, ao 'playoff' de apuramento para o 'Rugby Europe Championship' e à fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2019, que será disputado no Japão.