A reação de Portugal chegou quase aos 20 minutos de jogo, numa altura em que a Bélgica já ganhava por 14-0, com ensaio de Vasco Fragoso Mendes e posterior conversão de Pedro Ávila, que marcaria novamente aos 24 minutos, colocando o resultado em 14-12.



A vantagem para Portugal chegou aos 34 minutos, de novo através de Pedro Ávila, desta vez num pontapé de penalidade, a fixar em 14-15 o resultado que se verificava no final da primeira parte.



Na segunda metade, a Bélgica entrou bem, invertendo o resultado para 21-15, com Portugal a reduzir novamente aos 17 minutos, por Pedro Ávila, para 21-18.



Até ao final da partida, no entanto, a Bélgica conseguiu voltar a ampliar a vantagem, fixando o resultado final em 29-18, com mais um ensaio e respetiva transformação.



Portugal falhou este sábado o regresso ao segundo escalão de râguebi a nível europeu, ao perder com a sua congénere da Bélgica, por 29-18, em jogo realizado no Estário Rei Balduíno, em Bruxelas.No playoff que opôs o último classificado do Rugby Europe Championship, a Bélgica, ao primeiro do Rugby Europe Trophy, Portugal, a equipa da casa colocou-se em vantagem aos sete minutos, com ensaio e respetiva conversão.

Autor: Lusa