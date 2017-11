Continuar a ler

Das oito equipas de Elite que já garantiram a presença no Algarve, destaque para os New Zealand Metro, formação que integra dois dos melhores do Mundo de sevens ao serviço dos All Blacks: DL Forbes e Sherwin Stowers.



Vila Real de Santo António vai ser, no próximo ano (2 e 3 de junho), a capital do râguebi português, ao receber a 1ª edição do ‘Algarve 7’s’. Este torneio de sevens, que os seus organizadores esperam que em três anos se torne o principal da Europa (extra circuito), tem já confirmada a presença de 40 equipas, que estão divididas nas quatro competições que integram o ‘Algarve 7’s’, masculino Elite (8 equipas), masculino aberto (16), feminino aberto (8) e ainda veteranos (8)."Queremos que este torneio perdure no tempo e que venha a constituir uma festa de desporto e do râguebi", disse José Diogo, o principal organizador deste torneio de sevens, durante a apresentação do evento que decorreu ontem, no Palácio Flor da Murta, em Paço de Arcos.

Autor: Vítor Ventura