Com algumas baixas por lesão e ausências por "motivos profissionais e familiares", Martim Aguiar esclareceu que tem havido um contato permanente com os jogadores nacionais que alinham nos campeonatos franceses. "Os jogadores que jogam em França mostraram-se sempre recetivos a representar Portugal quando falamos com eles. Há uma difícil e complicada gestão do calendário com os clubes que representam, mas no futuro vão estar presentes de certeza", afirmou, antes de salientar: "Temos um leque muito alargado e estamos a trabalhar muito. A equipa é muito nova, o que nos dá confiança para 2019 e 2023."



Já Francisco Pinto de Magalhães, capitão da Seleção Nacional, alertou para a valia do adversário. "A Polónia tem vindo a evoluir bastante, mas tivemos uma excelente semana de treinos e estamos preparados para este jogo e para o que quer que a Polónia traga para dentro de campo", sublinhou. O médio-formação dos Lobos destacou ainda a boa qualidade dos polacos nas fases estáticas (formação-ordenada e alinhamentos), garantindo que os jogadores portugueses "treinaram muito" para estarem "adaptados ao ritmo do adversário".



Naquela que será a quarta partida sob o comando de Martim Aguiar, os Lobos terão pela frente uma Polónia que ocupa o 33.º lugar do ranking da World Rugby, oito posições atrás de Portugal.



Portugal vai alinhar com: 1 - Bruno Medeiros; 2 - Duarte Diniz; 3 - Francisco Bruno; 4 - Gonçalo Uva; 5 - Gonçalo Uva; 6 - José Fino; 7 - Sebastião Villax; 8 - Vasco Fragoso Mendes; 9 - Francisco Pinto Magalhães (capitão); 10 - Nuno Penha e Costa; 11 - Adérito Esteves; 12 - José Lima; 13 - Tomás Appleton; 14 - Pedro Silvério; 15 - Nuno Sousa Guedes. Suplentes: 16 - Francisco Domingues; 17 - João Corte-Real; 18 - José Leal da Costa; 19 - Rui D'Orey; 20 - João Lino; 21 - Miguel Macedo; 22 - Pedro Leal; 23 - Vasco Ribeiro.

Depois de se ter estreado com uma vitória na Suíça, por 28-10, em novembro, Portugal realiza este sábado, no Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor, o segundo jogo no Rugby Europe Trophy 2016-17. Pela frente, a Seleção Nacional tem a Polónia, que soma igualmente um triunfo e quatro pontos na competição, após ter batido a Ucrânia (22-0).Na antevisão do jogo, o selecionador nacional Martim Aguiar disse esperar um "um jogo complicado" perante um rival "muito poderoso fisicamente, fortíssimo nas fases estáticas, que evoluiu muito a nível técnico e táctico". O técnico português salientou a boa preparação do adversário. "Chegaram no domingo a Lisboa, vão ter praticamente uma semana para estarem sempre juntos e apenas concentrados em rugby e no jogo, o que por si só já quer dizer muita coisa", lembrou.