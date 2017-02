A Seleção Nacional venceu este sábado, no Estádio Nacional, a sua congénere polaca, por 35-10, mantendo assim o registo 100 por cento vitorioso no Rugby Europe Trophy 2016/17. Os Lobos foram superiores e alcançaram o objetivo de somar o ponto de bónus ofensivo.Nuno Sousa Guedes, Manuel Picão, Tomás Appleton, Francisco Domingues e Vasco Fragoso Mendes marcaram os ensaios de Portugal.Após o triunfo no jogo de estreia na Suíça (28-10), Martim Aguiar manteve o registo vitorioso desde que assumiu o camando da Selecção Nacional, alcançado a quarta vitória consecutiva, um feito que os Lobos não conseguiam desde 2004.

Autor: João Lopes