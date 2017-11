Continuar a ler

No Estádio Nacional, a seleção lusa abriu a contagem logo aos três minutos, através de um pontapé de penalidade convertido por José Rodrigues, e fez um ensaio pelo ponta Tomás Aplleton, numa jogada apoiada muito bem delineada desde a retaguarda, com a oval a passar pelas mãos de vários jogadores.Mas, num momento de desconcentração, permitiu que os checos reduzissem num ensaio marcado por Anthony Kent.Portugal voltou a assentar o seu jogo, bem mais rápido e solto do que o estilo interpretado pelos checos, mais altos e pesados, tendo chegado ao intervalo com uma vantagem confortável (24-5) que lhe permitia encarar a segunda metade com tranquilidade.E foi isso que veio a acontecer, com José Rodrigues, Gustavo Duarte e Sebastião Villax a imperarem no relvado, com as suas arrancadas e mudanças de direção procurando manter a bola sempre jogável.Na segunda parte, Portugal somou mais três ensaios (num total de seis), apesar de ter tirado o pé do acelerador e de ter jogado de forma mais controlada.A República Checa nunca deixou de lutar, avançou no terreno, mas acabou por ser um domínio mais consentido por Portugal do que real.A seleção nacional realiza o segundo embate do Rugby Europe Trophy no dia 20 de fevereiro de 2018, data em que recebe a Holanda.Ao intervalo: 24-5.Sob arbitragem de Chris Ridley (Inglaterra), as equipas alinharam:Gustavo Duarte, Nuno Mascarenhas, Bruno Medeiros, Geordie McSullea, Gonçalo Uva, João Lino, Sebastião Villar, Manuel Queiroz, José Rodrigues, António Monteiro, Vasco Ribeiro, José Lima, Tomás Appleton, Manuel Cardoso Pinto e António Cortes. Jogaram ainda: Gonçalo Domingues, Duarte Foro, Fernando Almeida, Francisco Sousa, João Belo, António Vidinha, Nuno Sousa Guedes e João Corte-RealEnsaios (6): Tomás Appleton (05 minutos e 64), Bruno Medeiros (12), António Monteiro (38), Vasco Ribeiro (72) e João Corte-Real (79).Conversões (6): José Rodrigues (6, 13, 39, 65, 73 e 80).Penalidades (1): José Rodrigues (3).Pontapés de ressalto:Treinador: Martim AguiarAnthony Kent, Matous Hodek, Pavel Strastny, Dan Hosek, Robert Trefny, Vojtech Havel, James Faktor, Marek Loutocky, Marek Smak, Jan Kudera, Daniel Starka, Karel Berounsky, Jan Cizek, Martin Camprich e Craig Kolarik. Jogaram ainda: Emilio Caldaroni, Vojtech Mára, Martin Havcilek, Michal Krizanek, Albert Fronek e Petr Cizek.Ensaios (2): Anthony Kent (7 minutos) e Craig Kolarik (57).Conversões (1): Jan Kudera (58).Treinador: Phil Pretorius.cerca de 3.500 espectadores.